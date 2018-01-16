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Dünya

El Salvador, ABD'nin sınır dışı edeceği vatandaşlarını Katar'a yollamak istiyor: Çok ama çok nitelikliler!

El Salvador Dışişleri Bakanı: Mekanik alanında çalışan mühendislikle ilgili görüşmeler yapıyoruz

16 Ocak 2018 22:05

El Salvador Dışişleri Bakanı Hugo Martinez, ABD'den sınır dışı edilmesi gündem de olan 200 bin El Salvadorlunun, Katar'da istihdam edilmesini dilediğini bildirdi.

2022'de Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Körfez ülkesini ziyaret eden Dışişleri Bakanı Martinez, vatandaşlarının "çok ama çok nitelikli" olduğunu söyledi.

Martinez, Katarlı patronlarla Salvadorlular için geçici istihdam sağlama konulu görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte Salvadorlu bakan, "Geçici işçiler çok yetenekli insanlar, uçak bakım ve mekanik alanında çalışan mühendislikle ilgili kişilerle görüşmeler yapıyoruz" dedi. "Çok nitelikli insanlar ve bunu müzakere ediyoruz, umut ediyoruz ki anlaşma sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Martinez'e göre iki ülke, Katar'dan El Salvador'a doğrudan uçuş başlatmak için görüşmelerde bulunuyor.

 

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