El Sadr Şiilerin kendilerini savunmalarını istedi

T24 - Radikal Şii lider Sadr, Şiilerin can güvenlikleri için Irak polisi ve ordusuyla işbirliği yapmalarını istedi.





Irak’ın Şii liderlerinden Muktada el Sadr taraftarlarına Şii mahallelerini korumalarını çağrısında bulundu.





Sadr, Şiilerin can güvenlikleri için sadece Amerikan askerlerine güvenmemelerini, Irak polisi ve ordusuyla da işbirliği yapmalarını istedi.





Bu arada önceki günkü saldırılarda ölenlerin çoğu bugün yapılan cenaze törenleriyle toprağa verildi.





Önceki gün, Bağdat’ın Sadr semtinde arka arkaya yapılan bombalı saldırılarda en az 58 kişi hayatını kaybetti. Bombalardan biri radikal Şii lider Muktada el Sadr’ın bürosu yakınında patladı. İnfilak eden içi patlayıcı madde dolu bir araç en az 25 kişinin ölümüne 100 kişinin de yaralanmasına sebep oldu.





Başkentin başka bir Şii semtinde, Cuma namazı sırasında, bir camiyi hedef alan bombalı saldırıda ise 9 kişi öldü. Şiilere ait bir pazar yerini hedef alan bombalı saldırıda da çok sayıda kişi hayatını kaybetti.





Saldırılardan el Kaide Irak adlı Sünni terörist grup sorumlu tutuluyor. Grubun üç lideri beş gün önce öldürülmüştü.