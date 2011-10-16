-El Sabah ailesinin bir üyesine idam cezası KAHİRE (A.A) - 15.10.2011 - Kuveyt'i yöneten El Sabah ailesinin bir üyesi olan Şeyh Faydal el Abdullah el Sabah'ın, yeğenini ateşli silah ile öldürdüğü gerekçesi ile suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldığı bildirildi. Mısır'ın yarı resmi El Ahram gazetesinin haberine göre, Kuveyt Asliye Ceza Mahkemesi, hanedan ailesinden olan Şeyh Faydal Abdullah el Sabah'ı yeğeni Şeyh Basil'i El Mesile Sarayı'nda ateşli silah ile öldürmek suçundan idam cezasına çarptırdı. İdama çarptırılan Şeyh Faydal el Abdullah el Sabah'ın kararı Temyiz Mahkemesine götürme şansı bulunuyor. Temyiz Mahkemesinin mahkemenin verdiği idam kararı onaylaması durumunda,cezasının infaz edilebilmesi için Kuveyt Emiri'nin onayı gerekiyor. Cinayet suçlaması ile idam cezasına çarptırılan Şeyh Faydal Abdullah el Sabah, olaydan sonra bir psikologlar heyeti tarafından kontrolden geçirilmiş ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor sonucunda savcılık tarafından mahkemeye sevk edilmişti. Dayısı tarafından öldürülen Şeyh Basil, Kuveyt eski Prensi Şeyh Sabah el Salim el Sabah'ın torunu ve Kuveyt Savunma ve İçişleri Bakanı Şeyh Salim el Sabbah'ın oğluydu. Şeyh Basil, spor salonunda çıktığı belirlenen bir tartışma sonucunda dayısı Şeyh Faydal el Abdullah el Sabah tarafından ateşli silah ile vurularak öldürülmüştü.