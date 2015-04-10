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Dünya

El Nusra'ya katılan sanık: Her şey 72 bakire huriye kavuşmak içindi

Türk kökenli Almanya vatandaşı Ufuk C., iddialara göre 2014 yılında Suriye’de El Nusra’ya katılarak, silahlı eğitim aldı

10 Nisan 2015 10:20

Almanya’da Suriye’deki terör örgütlerine katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Ufuk C.’nin davası Münih’te başladı. Duruşmada El Kaide’nin Suriye kolu El Nusra’ya katılması konusunda açıklamalarda bulunan sanık Ufuk C., amacının şehit olmak ve 72 bakire huriye kavuşmak olduğunu söyledi.

21 yaşındaki Türk kökenli Almanya vatandaşı Ufuk C., iddialara göre 2014 yılında Suriye’de El Nusra’ya katılarak, silahlı eğitim aldı. Savaşın gerçek yüzüyle karşılaşan Ufuk C., ilk fırsatta Almanya’ya döndüğünde gözaltına alınarak hakkında dava açıldı.

Bild gazetesinin haberine göre, Münih Eyalet Mahkemesi’nde görülen davadaki ifadesinde Ufuk C.,” İslam dini hakkında fazla bilgim yok. Suriye’ye oradaki Müslümanlara yardım etmek için gittim. Hedefim şehit olmaktı. Tabi 72 bakire huriye de kavuşmaktı” diye görüş açıkladı.

Suriye’de 20 gün kaldığı ve silahlı eğitim aldığı suçlaması yöneltilen Ufuk C., kendisine burada kaleşnikof marka silah verildiğini ve bununla nöbet tuttuğunu, 200 metre atışlarda başarısız olduğunu, altı atıştan ancak birini vurabildiğini belirterek, şuçlamaları bir şekilde kabul etti. Ufuk C.’nin ifadesinde, “Suriye’de durumu yerinde görünce, durumun ciddiyetini kavrayarak, Almanya’ya dönme kararı verdim” diye açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

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