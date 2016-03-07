"El Nusra, Türk ordusunu Suriye'ye sokmak için Hatay kırsalına saldırdı"

Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinin başkanı Sergey Kuralenko, El Nusra örgütünün, Türk ordusunu Suriye'ye sokmak için Hatay kırsalına havan mermileriyle saldırdığını ileri sürdü. Kuralenko ayrıca IŞİD'in Kamışlı'da "Kürtlere saldırmayı planladığını" söyledi.

Radikal'in, RIA Novosti'ye dayandırdığı habere göre; Rusya'nın Suriye'deki ateşkes izleme merkezinin başkanı Sergey Kuralenko, dün Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Çabala mahallesindeki bir çiftliğe Suriye'den atılan 3 havan mermisini hatırlatarak, atışların arkasında El Nusra örgütünün bulunduğunu iddia etti. El Nusra'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni provoke etmek ve karşılık almak amacıyla Suriye'den Türkiye topraklarına doğru birkaç kez ateş ettiğini ileri süren Rus yetkili , “6 Mart'ta El Nusra Cephesi militanları Hatay'ın ilçesine tekrar tekrar havan topuyla ateş etti. Militanların amacı barış sürecini aksatmak için, Türkiye ordusunun Suriye topraklarına girmelerini sağlamak" dedi.

Kuralenko ayrıca, Nusaybin'de IŞİD gruplarının olduğunu iddia ederek, “Elimizdeki bilgilere göre, teröristler Suriye'de Kürtlerin bulunduğu bir bölge olan Kamışlı'da saldırı yapmayı planlıyor" dedi.