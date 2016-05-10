El Nusra militanı Almanya'da mahkum edildi



Radikal dinci bir sanık Frankfurt'taki davada, Irak ve Suriye'de savaşan Nusra cephesine üyelikten beş yıl hapse mahkûm edildi. Hessen Eyalet Ağır Ceza Mahkemesinin karar gerekçesinde 29 yaşındaki sanığın 2013 ve 2014 yıllarında terör örgütü El Kaide'nin Suriye'deki kolunda görev aldığı ifade edildi.

Radikal dincinin silah eğitimi aldığı ve çok sayıda silah bulundurduğu açıklandı. Sanığın sadece insani yardım için Suriye'ye gittiği şeklindeki ifadesinin yanlış olduğu kanıtlanmıştı.

Sanık aylar önce başlayan dava boyunca silahları ailesini korumak için bulundurduğunu söylemişse de ifadenin ayrıntılarındaki çelişkiler bir bilirkişi tarafından ortaya çıkarılmış, eşi de sanığın kadın ve çocuklara silah kullanmayı öğretmeye çalıştığını açıklamıştı. Militanın avukatı kararı temyiz edeceklerini duyurdu.

Militanlarının 4 bin ile 6 bin arasında olduğu tahmin edilen Nusra cephesi son yıllarda bin 500'ün üzerinde saldırı düzenlemiş ve en az 8 bin 700 kişiyi öldürmüştü.