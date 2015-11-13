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Dünya

El Nusra lideri Ukrayna’da yakalandı

Daha önce de hakkında tutuklama kararı çıkarılan El Nusra liderinin kimliği hakkında bilgi verilmedi

13 Kasım 2015 15:48

Ukrayna Güvenlik Kurumu, El Nusra liderlerinden birinin başkent Kiev’de yakalandığını duyurdu.

Sputnik’te yer alan habere göre; Ukrayna Güvenlik Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Suriye’de 2013-2014 yılları arasında savaşan ve eski Sovyet ülkelerinden birinin vatandaşı olan El Nusra lideri hakkında, daha önce tutuklama kararı verildiği duyuruldu.

Kimliği açıklanmayan cihatçı liderin başka bir ülkeye sınır dışı edileceği, ancak hangi ülke olduğuna karar verilmediği belirtildi.

Ukrayna Sınır Güvenlik Kurumu, önceki gün Kiev’deki Borispol Havaalanı’nda İstanbul’dan gelen IŞİD üyesi bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurmuştu.

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