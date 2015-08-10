El Nusra, Kuzey Suriye'de IŞİD ile savaştığı cephelerden çekiliyor

Nusra Cephesi, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı savaştığı cepheleri boşaltacağını açıkladı. Açıklamada "Son durum değerlendirildiğinde, bize kalan tek seçenek geri çekilmek ve IŞİD'in kuzey Halep'teki cepheleriyle savaşılan bölgeleri bu bölgede savaşanlara bırakmaktı" denildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Nusra açıklamasında, Türkiye ile ABD'nin IŞİD'e karşı ortaklığını da eleştirildi. Örgüt, ABD öncülüğündeki koalisyona katılmanın veya koalisyona yakın hareket etmenin 'dine aykırı' olduğunu belirtti.

Nusra, bu ortaklığın Suriye Devlet Başkanı Beşar El Esad'la mücadeleden çok, Türkiye'nin ulusal güvenliğini hedeflediğini de kaydetti.

Reuters haber ajansı, Nusra'nın boşaltacağını açıkladığı alanın 'Türkiye'nin güvenli bölgeyi kurmak istediği yer' olduğunu yazdı.

El Kaide ile bağlantılı olan Nusra, Halep'in kuzeyinde IŞİD'e karşı savaşıyordu. Örgütün bölgeyi diğer muhalif gruplara bıraktığı bildiriliyor.

Ankara ve Washington arasında yapılan görüşmelerin ardından aralarında İncirlik üssünün de bulunduğu askeri tesislerin IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyonunun kullanımına açılması üzerinde anlaşmaya varılmıştı.

Örgüt, IŞİD'le Hama ve Lübnan sınırına yakın Kalamun dağlarında mücadelenin sürdüğünü kaydetti.

Geçen ay Nusra, ABD tarafından IŞİD'le savaşmak için eğitilen muhalifleri Suriye'nin kuzeyinde kaçırmış ve diğerlerini de bu programlara katılmamaları konusunda uyarmıştı.