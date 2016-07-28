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Dünya

El Nusra Cephesi, El Kaide'den ayrıldı

Örgütün, Suriye'de savaşan diğer İslamcı örgütlerle yakın ittifaklar oluşturmak istediğine dair haberler geliyor

28 Temmuz 2016 23:10

Suriyeli cihatçı örgüt El Nusra Cephesi, El Kaide'den ayrıldığını duyurdu.

El Nusra Cephesi'nin lideri Ebu Muhammed el Culani, ilk ses kaydında örgütün yeni adının 'Fetih el Şam Cephesi' olduğunu söyledi.

Örgütün, Suriye'de savaşan diğer İslamcı örgütlerle yakın ittifaklar oluşturmak istediğine dair haberler geliyor.

El Kaide lideri Eymen Zevahiri, Mayıs ayında yayınladığı ses kaydında, "İnsanlar kendi liderlerini seçerlerse, El Kaide ile bağlantıları İslam ümmetinin büyük umutlarına engel olmayacaktır" açıklaması yapmış, bu açıklama, Zevahiri'nin El Nusra Cephesi'nin örgütten ayrılmasını onayladığı yorumlarına neden olmuştu.

El Nusra Cephesi, ABD ve Birleşmiş Milletler'in (BM) "terör örgütleri listesinde" yer alıyor.

Al Jazeera Arapça televizyon kanalında yayınlanan ses kaydında El Culani, "bağları koparma ihtiyacında olduklarını anlayışla karşılayan El Kaide komutanlarına" teşekkür etti.

Uzmanlar, Nusra Cephesi'nin ABD ve Rusya'nın örgüte karşı Suriye'de askeri operasyonlarını artırmasının ardından isim değişikliğine gitme kararı aldığını söylüyor.

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