El Nusra BM'nin önerisini reddetti!

Adını Fetih El Şam olarak değiştiren Suriye'deki İslamcı örgütlerden Nusra Cephesi, Birleşmiş Milletler'in (BM), savaşçılarını Halep'ten çıkarmasına yönelik önerisini reddetti.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura dün, Nusra savaşçılarına tahliye sırasında eşlik etmeyi önermişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov de Mistura'nın önerisini desteklemeye hazır olduklarını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Nusra Cephesi adına açıklama yapan bir sözcü, güçlerinin "onursuzca" teslim olmayacağını söyledi.

Rusya daha önce Nusra'nın Halep'ten çekilmesi halinde, kentin doğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarının son bulabileceğini açıklamıştı.

Daha önce El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan Nusra Cephesi, Temmuz ayında adını değiştirirken, El Kaide'den ayrıldığını duyurmuştu.

Stefan de Mistura, bölünmüş kent Halep'in doğusundaki cihatçı örgütlerin varlığının, Suriye ve Rusya'nın askeri operasyonları için bahane yarattığını söylemişti.

Stefan de Mistura, dün Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, Nusra Cephesi'ne hitaben, "Şerefinizle, silahlarınızı da alarak İdlib veya istediğiniz başka bir yere gitmeye karar verirseniz o zaman bizzat size eşlik etmeye hazırım" demişti.

BM yetkilisine göre, Halep'in doğusundaki 8 bin savaşçının 900 kadarı Şam'ın Fethi Cephesi saflarında savaşıyor.

Suriye Ordusu ve Rusya, ABD ile varılan anlaşma kapsamında ateşkesin başarısız olmasının ardından Halep'in muhaliflerin elindeki doğu bölgelerine yönelik operasyonlarını şiddetlendirmişti.

Şam yönetimi Eylül ayı sonlarında, Doğu Halep'in alınması için operasyon başlatılacağını söyleyerek, sivil halktan bölgeyi terk etmesini istemişti.

Rusya ve Suriye ordusu, operasyonlarda Halep'in doğusunda hedef aldığı güçler arasında Fetih El Şam'ni de sayıyor.