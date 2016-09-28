El Nusra: ABD, Türkiye üzerinden bize silah gönderdi

El Kaide'nin Suriye kolu Nusra Cephesi'nin Halep'teki bir komutanı Alman basınına verdiği röportajda "ABD'nin Türkiye üzerinden kendilerine silah gönderdiğini" iddia etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Reuters’e konuşan ABD’li yetkililer ise Körfez krallıkları ile Türkiye’nin, Suriye ve Rusya’nın savaş uçaklarına karşı cihatçıları omuzdan fırlatılan uçaksavar füzeleriyle (MANPADS) donatması ihtimalinin güçlendiğini söyledi. ABD yönetimi müttefiklerinin Suriye’deki silahlı gruplara uçaksavar füzesi vermesine bugüne dek engel olmuştu. Ancak adının açıklanmasını istemeyen bir ABD’li yetkili, Washington’daki Rusya ile Suriye anlaşmasına dair hayal kırıklığının, Körfez ya da Türkiye’nin ABD’nin sözünü dinlemeyi bırakması ya da yurttaşlarının cihatçılara uçaksavar vermesine gözyumması ihtimalini artırdığını dile getirdi.

Bir başka ABD’li yetkili “Suudiler 30 yıl önce Afganistan’da olduğu gibi Rusları yenmek için mücahitlere MANPADS vermek gerektiğine hep inandı” diyerek ekledi: “Bugüne dek bunun çok büyük risk olduğuna onları ikna edebildik, zira karşımızda gerileme dönemindeki Sovyetler değil Rus gücünü yeniden inşa etmeye kararlı bir lider var.” Bir üçüncü yetkili “Muhalefetin kendisini savunma hakkı var. ABD’nin müttefikleri ve partnerleri bombardımana kayıtsız kalmaz” diye konuştu.

Kölner Stadt Anzeiger gazetesinden Jürgen Todenhöfer’in görüştüğü Ebu el Ezz kod adlı Halep’teki Nusra komutanı ise “ABD bizim tarafımızda” dedi.

"İsrail de yardım etti"

Washington’ın kendilerine BGM-71 TOW tanksavar füzeleri başta olmak üzere çok sayıda silahı Türkiye üzerinden gönderdiğini, tankların da Türkiye üzerinden Libya’dan geldiğini anlatan Ezz “TOW sayesinde birçok muharebeyi kazandık, rejimle dengeyi kurduk” diye konuştu. Bunların ÖSO’dan edindikleri silahlar olmadığını, doğrudan kendilerine verildiğini belirtti. Hükümet Nusra’yı kuşattığı sırada Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, İsrail ve Amerika’dan uzman subayların yanlarında olduğunu ve onlardan yardım aldıklarını söyledi. “Amerikalılar bizi destekliyor, ama olması gerektiği gibi değil. Mesela bize 47. Tümen’i almamız için Suudi hükümeti bize 500 milyon Suriye lirası verdi. Uzun zaman önce Muslimiya piyade okulunu almamız için Kuveyt hükümeti 1.5 milyon Kuveyt dinarı ve Suudi hükümeti 5 milyon dolar vermişti” dedi. Nusra’nın İsrail’den de yardım aldığını, ABD’nin ve başka ülkelerin istihbarat servislerinin IŞİD’i kendi siyasi amaçları için kullandığını dile getirdi.