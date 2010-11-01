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Dünya

EL NASR, BAĞDAT

01 Kasım 2010 00:57

-EL NASR, BAĞDAT-LONDRA SEFERİNE HAZIRLANIYOR BAĞDAT (A.A) - 31.10.2010 - Irak'ın ilk özel havayolu şirketi El Nasr, Kasım ayı başında Bağdat-Londra seferini yapmaya hazırlanıyor. Irak Ulaştırma Bakanlığına bağlı sivil havacılık dairesi yetkilisi Nasır Hüseyin Bedr, şirketin ilk seferini Bağdat-Londra arasında 3 Kasımda yapmasının beklendiğini, ancak tarihin henüz kesin olmadığını bildirdi. Şirketin ilk aşamada bir Avrupalı şirketten kiraladığı Boeing 737 ile sefer yapacağı belirtiliyor. Kuveyt ile mali sorunları bulunan Irak Havayolları 'Iraqi Airways', Mayıs sonunda kapatılmıştı. Buna rağmen Ortadoğu ülkelerine uçuşları hala Irak Havayolları sağlıyor.

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