-EL NAHYAN: "TÜRKİYE'NİN DURUŞU TAMAMIYLA HAKLI" ANKARA (A.A) - 23.03.2011 - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayid El Nahyan, Libya konusunda Türkiye'nin duruşunun tamamıyla haklı ve Libya halkını korumaya yönelik olduğunu vurguladı. El Nahyan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, mevkidaşı ile görüşmelerinin çok verimli olduğunu belirterek, Libya, Bahreyn ve Filistin'deki gelişmeleri ele aldıklarını söyledi. Bu ziyaretin aslında Türkiye ile BAE arasındaki ilişkinin ne denli güçlü olduğunun da bir göstergesi olduğunu dile getiren El Nahyan, ziyaretinde Şeyh Muhammed Bin Zayid'in içten selamlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a iletme fırsatı bulduğunu kaydetti. Davutoğlu ile görüşmelerinde ikili ilişkilerin yanı sıra Libya konusunda beraber neler yapılabileceği üzerinde durduklarını, ateşkes sağlandıktan sonra oradaki sivil halka insani yardımları nasıl ulaştırabilecekleri konusunu görüştüklerini belirten El Nahyan, "Umarız ki bu ateşkes en kısa zamanda gerçekleşir" dedi. Bu konuda Türkiye'nin hakkını teslim etmek gerektiğini dile getiren El Nahyan, "Hakkı teslim etmek anlamında şunu söyleyebiliriz: Türkiye'nin duruşu tamamıyla haklı ve Libya halkını korumaya yöneliktir" diye konuştu. Davutoğlu'nun Abu Dabi'ye yaptığı ilk ziyarette bunu zaten algıladıklarını dile getiren El Nahyan, şunları söyledi: "Bizler de şu an Libya halkına yardım edebilmek için en iyi yöntem ve üslubun arayışı içindeyiz. BAE, Libya üzerinde uçuşların yasaklanması ve de sivillerin korunması ile ilgili ilk çağrıda bulunan ülkeler arasındadır. Evet şu an uluslararası bir karar var ancak bizim mevcut trajik durumdan çıkmak için en hızlı ve etkili yöntemi bulmak için çaba harcamamız gerekiyor." Arap Ligi'nin "Artık Libya'da rejim meşruiyetini yitirmektedir" şeklindeki görüşünü tekrar etmek istediğini söyleyen El Nahyan, "Uluslararası çabalar, bölgesel katkı olursa yerine getirilir, bölgesel katkı olmazsa uluslararası çabalar eksik kalmış olur. Libya'nın toprak bütünlüğünün sağlanması, her Libya vatandaşının korunması, bizim için bunlar kırmızı çizgilerdir" diye konuştu. Davutoğlu da, aynı çizgilerin kendileri içinde geçerli olduğunu, bunun için birlikte çalıştıklarını belirtti. Türkiye ve BAE'yi kastederek "Ama kendi aramızdaki çizgiler beyazdır" diyen El Nahyan, esprili bir dille bir dahaki sefere tercümana gerek kalmaması için Türkçeyi öğrenmiş olmayı istediğini dile getirdi.