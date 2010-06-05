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El Müstakbel: Bir sonraki gemide Erdoğan olacak

İsrail ve Arap basını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk yardım gemilerine düzenlenen saldırıların ardından Gazze'ye gitmek istediğini yazdı.

05 Haziran 2010 03:00

T24- İsrail ve Arap basını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk yardım gemilerine düzenlenen saldırıların ardından Gazze'ye gitmek istediğini yazdı. Hatta Lübnan gazetesi El-Müstakbel'e dayandırılan habere göre, Erdoğan çoktan Gazze gezisi için hazırlıklara başladı bile.
 

El-Müstakbel'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı iddiada, "İsrail ve Türkiye arasında, yardım gemilerine yapılan ve dünyada protestolara neden olan müdahalenin ardından başlayan çatışma sonrasında Erdoğan, Gazze'ye olan ambargoyu tek başına kırmak istiyor" ifadelerine yer verildi.
El-Müstakbel'in iddialarına göre "güvenilir kaynaklar", Erdoğan yakın çevresiyle bu konuya ilişkin yaptığı görüşmeler sonucunda Gazze'ye gitme seçeneğini gündeme aldığını söylüyor.

"BİR BAŞKA YARDIM GEMİSİNİ ESKORT OLARAK İSTİYOR"


Gazetenin haberine göre Erdoğan, ABD yönetimiyle de kendisini Gazze'ye götürecek olan Türk donanmasına bir başka yardım gemisinin eskortluk etmesiyle ilgili planını paylaştı. Fakat iddiaya göre ABD yönetimi mevcut şartlar düzeltilene kadar Erdoğan'dan bu planını ertelemesini rica etti.


"İSRAİL'LE ASKERİ ANLAŞMALARIN FESHİNİ ORDU İSTEMİYOR"


Gazete Erdoğan'ın İsrail ile tüm askeri anlaşmaların feshedilmesi konusunda da büyük bir baskı altında olduğunu da iddia etti. Fakat askeri kuruluşlar bu talebe şiddetle karşı çıkıyor.

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