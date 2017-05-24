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Spor

El Mundo: Barcelona'nın yeni hocası Valverde

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın, yeni teknik direktör olarak Ernesto Valverde'yi seçtiği iddia edildi

24 Mayıs 2017 12:34

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'nın, yeni teknik direktör olarak Ernesto Valverde'yi seçtiği iddia edildi.

El Mundo Deportivo gazetesinde yer alan haberde, mevcut durumda Athletic Bilbao ile sözleşmesi olan Valverde'nin 1 Haziran tarihinden itibaren Barcelona Teknik Direktörü olacağı öne sürüldü. Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan ve son maçına 27 Mayıs'ta Kral Kupası finalinde çıkacak Luis Enrique'nin yerine getirilecek Valverde'nin, Katalan kulübü tarafından 29 Mayıs Pazartesi günü resmen açıklanmasının beklendiği paylaşıldı.

Athletic Bilbao gelecek sezon Valverde ile çalışmayacaklarını açıkladı

Athletic Bilbao'nun, gelecek sezon takımın başında Valverde'nin olmayacağını açıklaması da iddiayı güçlendirdi.

53 yaşındaki İspanyol teknik direktörün, Barcelona ile 1 yılı opsiyonu toplam 3 sezonluk sözleşme imzalayacağı yazıldı. Valverde, futbolcu olduğu dönemde 1988-1990 yıllarında Barcelona'da da forma giymişti.

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