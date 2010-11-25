-EL MALİKİ'YE HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ BAĞDAT (A.A) - 25.11.2010 - Irak Devlet Başkanı Celal Talabani, Başbakan Nuri El Maliki'yi yeni hükümeti kurmakla resmen görevlendirdi. El Maliki'nin 30 gün içinde kabineyi oluşturması gerekiyor. Irak'ta 7 Martta yapılan seçimlerden sonra, 8 ay süren siyasi tıkanıklık, liderlerin 10 Kasımda anlaşmaya varmasıyla aşılmıştı. Liderler, 3 gün süren müzakerelerin sonunda devlet başkanının Kürt, başbakanın Şii ve meclis başkanının Sünni olması konusunda mutabık kalmıştı. Bir gün sonra toplanan meclis, Usame El Nueyfi'yi meclis başkanı, Celal Talabani'yi yeniden devlet başkanı seçmişti.