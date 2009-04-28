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Dünya

El Maliki'den İran'a başsağlığı

28 Nisan 2009 02:28

Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin, geçen hafta düzenlenen intihar saldırılarında onlarca İranlı hacının ölmesinin ardından Tahran'a başsağlığı mesajı gönderdiği bildirildi.

Irak bakanlar Kurulu açıklamasına göre Nuri El Maliki, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a gönderdiği başsağlığı mesajında ayrıca, şiddetin iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veremeyeceğini söyledi.

El Maliki, saldırılarla ilgili, Irak'ta güvenlik dengesini bozmaya ve istikrarsızlığa yol açmaya çalışan ülkedeki El Kaide unsurlarıyla diğer Sünni isyancı grupların sorumlu olduğunu bildirmişti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise önceki gün yaptığı açıklamada, geçen haftaki saldırılarla ilgili ABD ve İsrail'i suçlamıştı.

Başkent Bağdat'ta cuma namazından hemen önce bir Şii türbesini hedef alan çifte intihar saldırısında ölen yaklaşık 70 kişinin büyük bölümünü İranlı hacılar oluşturuyordu.

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