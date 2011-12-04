El Maliki: ABD olmadan da Irak'ta istikrar sağlanır

T24 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, ABD askerlerinin ülkeden ayrılmasından sonra gelecekte istikrarın sağlanmasına ve bağımsız kalmaya inancının tam olduğunu söyledi.



Maliki, ABD askerlerinin ayrılmasından sonra bile ülkesinin istikrarı sağlayacağına ve bağımsız kalacağına inandığını, Irak'ın gelecekte kendi politikalarını, İran'ın ya da herhangi başka bir ülkenin dikteleri ile değil, ulusal çıkarları doğrultusunda çizeceğini bildirdi.



Irak'ın herhangi bir ülkenin takipçisi olmadığını ve olmayacağını belirten Maliki, öte yandan geniş kültürel, ekonomik ve dini bağları bulunan İran ile iyi ilişkileri sürdürmek istediklerini ifade etti.

'ABD'ye minnettarız'



Irak Başbakanı, ABD askerlerinin kademeli olarak Irak'tan çekilmeleri sırasında güvenlik seviyesinde değişiklik yaşanmadığını çünkü güvenliğin esasen kendi ellerinde olduğunu belirterek, ABD'ye Saddam Hüseyin'i devirdiği için minnettar olduğunu da kaydetti.



Maliki öte yandan Irak'ta ABD askerlerinin ayrılmasından sonra şiddetin azalacağını, çünkü bu durumun, saldırıların temel nedenlerinden birinin ortadan kalkması anlamına geleceğini söyledi.

'Suriye'de iç savaş çıkabilir'



Nuri El Maliki, Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak İran'ın müttefiki Suriye'de Beşşar Esad'ın devrilmesi halinde iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Maliki, Suriye'deki durumun tehlikeli olduğunu ifade ederek, Suriye'deki baharın kışa dönüşmemesi için mevzuların uygun biçimde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Irak'ın Suriye halkının haklarının korunması gerektiğine inandığını ve hükümetinin, Suriye'deki rejime, ülkeyi yöneten tek parti ve tek mezhep döneminin zamanını doldurduğunu ilettiğini bildirdi.



Suriyeli muhaliflerin geçen günlerde Irak'a gelmek istediklerini, hükümetinin onlarla görüşeceğini belirten Maliki, kendisinin de 16 yılı aşkın bir süre Suriye'de yaşadığını hatırlatarak, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ı öldürmenin veya devirmenin, herhangi bir şekilde iki grup arasında iç savaşın patlak vermesine yol açacağını, bunun bölge üzerinde etkisi olacağını kaydetti.





