-El Mahmudi açlık grevinde TUNUS (A.A) - 29.09.2011 - Libya'daki devrik Kaddafi rejiminin başbakanı El Bağdadi Ali El Mahmudi açlık grevine başladı. El Mahmudi'nin avukatı, Libya'daki geçiş yönetiminin, Tunus'ta bulunan eski başbakanın Libya'ya iade edilmesini talep ettiğini, El Mahmudi'nin de söz konusu talebi protesto etmek amacıyla açlık grevine başladığını açıkladı. Tunuslu adli makamlar, El Mahmudi'nin, Tunus'taki hapis cezasının temyiz mahkemesi tarafından bozulmasına karşın, Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin iade talebi nedeniyle hapiste tutulmaya devam edildiğini bildirdi. El Mahmudi, 22 Eylül'de Tunus'tan Cezayir'e geçmeye çalışırken ülkeye vizesiz girdiği anlaşılınca 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Tunus temyiz mahkemesi, El Mahmudi'nin mahkumiyet cezasını bozmuştu.