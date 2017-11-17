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El konulan kimliğinin fotokopisiyle adliyeye girerken gözaltına alındı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Görükle Polis Merkezi'nde görevliyken, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu iddiasıyla bir yıl önce açığa alınan ve sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbe

17 Kasım 2017 21:46

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da Görükle Polis Merkezi\'nde görevliyken, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantısı olduğu iddiasıyla bir yıl önce açığa alınan ve sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan polis memuru Şükrü D. (44), el konulan polis kimliğinin fotokopisiyle adliyeye girerken gözaltına alındı.
Bursa Adliyesi\'ne gelen Şükrü D., girişte bulunan arama noktasındaki x-ray cihazına çantasını koydu. Çantadaki metal polis rozetini fark eden polisler, Şükrü D.\'ye mesleğini sordu. Gösterdiği kimliğin eski olduğunu fark eden polisler, şüphelinin emekli olup olmadığını da sorguladı. Polis olduğunu ancak açığa alındığını belirten Şükrü D., eski kimliğinin renkli fotokopisini hatıra olarak sakladığını ileri sürdü. Polis ekipleri, Şükrü D.\'nin el konulan polis kimliğinin renkli fotokopisini çektirerek PVC kaplattığını fark edince, şüpheliyi gözaltına aldı.
Hakkında yapılan işlemlerin ardından Çarşı Polis Merkezi\'ne gönderilen Şükrü D., babasından kalan mirasla ilgili dava açmak üzere adliyeye geldiğini, oradan da tapu işlemlerine geçeceğini söyledi. Polis, soruşturma başlattı.

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