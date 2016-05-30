El konan gemide mahsur kalan gemiciler 'açık deniz cezaevi'nde yaşam mücadelesi veriyor

Gemi mürettebatları, çalıştıkları gemilere gelen el koyma kararları sonrası ‘açık deniz’ cezaevlerinde yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor: Türkiye Denizciler Sendikası son 1 yılda 85 denizciyi tutsaklıktan kurtardıklarını açıkladılar.

Milliyet'ten Ali Balkan'ın haberine göre, “İyi günler! Adım G.C. ‘Navaho’ gemisinin 4. makine mühendisiyim. Bundan 1 ay önce geminin adı ‘Gora’ idi ve Yunan şirketi MFS’ye aitti. Gemi şu anda Hopa’da, tüm mürettebat Ukraynalı. Çok büyük sorunlarımız var: Yiyeceğimiz yok, suyumuz yok, yakıt yok ve dizel Jeneratör için dizel yağı yok, elektrik enerjisi yok, gece kamaralar soğuk ve başka sorunlar. Kaptan hiçbir şey yapmıyor. Lütfen bana yardım edin. Yardımınıza ihtiyacımız var. SOS”... Bu cümleler, kendi tabirleriyle ‘açık deniz’ cezaevlerinde ailelerinden ve sevdiklerinden binlerce kilometre uzaktaki denizcilerden sadece birine ait. Kimisinin çalıştığı gemiye haciz geliyor, kimisi ise evrak eksiklikleri nedeniyle bulunduğu ülkede durduruluyor. Ancak hepsinin ortak noktası gemilerde tutsak kalmaları.

"85 denizci kurtardık"



Yasal işlem başlatılan gemilerde kısıtlı erzak ve eşyayla karaya çıkmaları yasaklanan gemi adamları, çareyi meslek örgütlerinden yardım talep etmekte arıyor. Son dönemde, Türkiye’de gemi adamlarının örgütlü olduğu en büyük sendika olan Türkiye Denizciler Sendikası’na bu ve benzeri talepler ise sıklıkla geliyor. Sadece 2015 yılında, dünyanın çeşitli limanlarında demirli gemilerde mahsur kalan yaklaşık 270 gemi adamı sendikadan yardım talebinde bulundu.Sendika başkanı HASAN Pekdemir ise, mürettabatların adeta cezaevi koşullarında ailelerinden uzakta kaldığını belirterek, “2015 yılında sendika olarak 6 farklı gemide hukuki destek sağlayarak 85 denizciyi özgürlüklerine kavuşturduk” dedi. Gemi adamlarının alacaklarıyla ilgili de sorunlar yaşadığını belirten Pekdemir, 2015’te 158 denizciye ait toplamda 930 bin doları tahsil ederek kendilerine verdiklerini söyledi.





Mağdurlar için fon gündemde



Sendika, gemi adamlarının sorunlarını kökten çözecek bir proje de hazırladı. Geçtiğimiz haftalarda Başbakan Binali Yıldırım ile de görüşen Pekdemir, “Limana yanaşan her gemi belli bir harç ödüyor. Biz bunun yanında bir de ‘Mağdur Denizciler Fonu’na aktarılacak bir miktar para alınmasını öneriyoruz. Türk bayraklı olsun yabancı bayraklı olsun her geminin yanaşmada kalkışta cüzzi miktarda bir para ödemesi gerektiğini belirtiyoruz. Bu fonla, yurtdışında mağdur olmuş bir deniziciye uçak bileti alınabilir eğer gemide kumanyası yoksa bu alınabilir” dedi. Önerinin kabul gördüğünü belirten Pekdemir, yakın zamanda yasal düzenlemelerin hazırlanabileceğini söyledi.