El Kaide liderinden Suriyeli muhaliflere: Türkiye'ye güvenmeyin

El Kaide lideri Eymen El Zevahiri, Suriyeli muhaliflere destek verdi. Zevahiri muhaliflere Şam rejimini devirmek için, Türkiye ile uluslararası toplum ve Arap yönetimlerine güvenmemeleri çağrısı yaptı.

El Kaide lideri Eymen El Zevahiri Suriyeli muhaliflere seslendi. Zevahiri, 8 dakikalık video kaydında Suriyeli muhaliflerden, Esad rejimini devirmek için hiçbir devlete güvenmemelerini istedi.

'Muhaliflere destek verin'

El Kaide lideri, bir internet sitesinde yayınlanan video kaydında, Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan'daki müslümanlara da, Şam yönetimine verdikleri mücadelede Suriyelileri yanlız bırakmamaları çağrısında bulundu.

Zevahiri, Esad yönetimine yönelik mücadelenin sürdürülmesini talep ederek, “Eğer özgürlük istiyorsak, bu rejimden kurtulmalıyız. Adalet istiyorsak bu rejime karşılık vermeliyiz” çağrısından bulundu.

Zevahiri, geçen yıl mayıs ayında Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından El Kaide'nin liderliğini üstlenmişti. Bu arada, Irak istibharat kaynakları, Irak'taki El Kaide militanlarının Suriye'ye geçemekte olduklarını belirtti.