El Kaide'yle bağlantılı olduğu öne sürülen Libyalı siyasetçinin Türkiye'ye giriş yasağı kaldırıldı

Türkiye, Libyalı muhaliflerin askeri liderlerinden olan ve Kaddafi’nin devrilmesinden sonra Vatan Partisi’ni kurarak siyasete atılan Abdulhakim Belhaj’ın ülkeye giriş yasağını sürpriz bir kararla kaldırdı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Göç İdaresi Başkanlığı, hudut kapılarının yanı sıra MİT, Emniyet ve Interpol’e yazı yazarak Belhaj’ın Türkiye'ye giriş yapmak üzere hudut kapılarına gelmesi durumunda ülkeye girişinin sağlanmasını ve bilgi verilmesini istedi.

Türkiye’nin bunca zaman Abdulhakim Belhaj hakkında ülkeye giriş yasağı koyup, bunu şubat ayında kaldırması ise soru işareti yarattı. Libya’dan çok sayıda cihatçının, Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerek Esad rejimine karşı savaşan gruplara katıldığı biliniyor. Belhaj’a ülkeye giriş izni verilmesinde bu durumun payı olup olmadığı iddiası gündeme geldi.

Afganistan’dan Libya’ya Belhaj

50 yaşındaki Abdulhakim Belhaj’ın geçmişi ve Libya’da Kaddafi rejiminin yıkılmasındaki rolü dikkat çekiyor. Belhaj, Kaddafi’ye karşı başlatılan ayaklanmada aktif rol aldı, Trablus Askeri Konseyi’nin başına geçti. Belhaj, Kaddafi’nin devrilmesinden sonra Vatan Partisi’ni kurarak aktif siyasete girdi. Belhaj’ın El Kaide ile organik bağı olduğu iddia edildi. Belhaj, El Kaide’ye bağlı olduğu iddiasını reddetse de çevresinde bu örgüte bağlı çok sayıda militan var.