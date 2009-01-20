'El Kaide’yi veba vurdu'

İngiliz anti-terör uzmanları,
Ortaçağ’da Avrupa’yı kasıp kavuran veba hastalığına yakalanan El Kaide
terör ağının 40 üyesinin öldüğünü bildirdi.
The Sun gazetesinin
haberine göre, El Kaide terör ağı, en büyük mücadeleyi veba salgınına
karşı veriyor. Hızla yayılan hastalıktan çoğu teröristin yeterli sağlık
malzemesine sahip olmadığı için birkaç saat içinde yaşamını yitirdiği
ifade edildi. İngiliz anti terör birimi uzmanları, vebanın teröristler
için en korkulu rüya haline geldiğini, hastalığın Afganistan’daki diğer
silahlı gruplara da sıçradığı korkusunun hakim olduğunu iddia etti.