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Dünya

'El Kaide’yi veba vurdu'

İngiliz anti-terör uzmanları, veba hastalığına yakalanan El Kaide terör ağının 40 üyesinin öldüğünü bildirdi.

20 Ocak 2009 02:00

İngiliz anti-terör uzmanları, Ortaçağ’da Avrupa’yı kasıp kavuran veba hastalığına yakalanan El Kaide terör ağının 40 üyesinin öldüğünü bildirdi.

The Sun gazetesinin haberine göre, El Kaide terör ağı, en büyük mücadeleyi veba salgınına karşı veriyor. Hızla yayılan hastalıktan çoğu teröristin yeterli sağlık malzemesine sahip olmadığı için birkaç saat içinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. İngiliz anti terör birimi uzmanları, vebanın teröristler için en korkulu rüya haline geldiğini, hastalığın Afganistan’daki diğer silahlı gruplara da sıçradığı korkusunun hakim olduğunu iddia etti.

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