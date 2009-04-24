El Kaide'ye son darbe Kaplan grubuna

Son darbe Mahmut Kaplan’a

Gaziantep'i önemli üs olarak görüyorlar

`Haldi El Türki' olarak bilinen 37 yaşındaki Mehmet Yılmaz'ın, 23 Haziran 2007'de Kerkük'ün güneyindeki Havica yakınında öldürülmesinin ardından başlayan liderlik mücadelesiyle El Kaide üçe bölündü. Örgütün eylem safhasındaki kolunun lideri olan Mehmet Polat'a yönelik olarak geçen yılın ocak ayında Gaziantep polisi tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda gözaltı yapıldı. Operasyonlarda `Ebu Zeki-Usta' kod adlı Mehmet Polat'ın yanı sıra, oğlu Mehmet Zeki Polat ile Servet Sarıoğlu ve Cebrail Kirazoğlu ölü ele geçirken; gözaltına alınan 24 zanlıdan 17'si tutuklanınca Polat Grubu dağılarak işlevini yitirmişti.Örgütün önde gelenlerinden Ramazan Gökdere de 2 Mart 2008'de düzenlenen operasyonda İstanbul'un Bağcılar, Bahçelievler, Ümraniye, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Gaziosmanpaşa ve Avcılar ilçelerindeki operasyonların ardından Gaziantep polisi tarafından yakalanarak İstanbul'a götürüldü ve gözaltına alınan 44 kişiyle birlikte MİT, CIA ve TEM ekipleri tarafından sorgulandı. Bu kişilerin önemli bir bölümü tutuklandı, böylece Gökdere Grubu da işlevini yitirdi.21 Nisan 2009 günü ise örgütün ayaktaki son kolu olan ve 33 yaşındaki Mahmut Kaplan'ın liderliğini yaptığı iddia edilen El Kaide'nin İslami Cihat Birliği (IJU) kanadına yönelik olarak Gaziantep merkezli, Adana, Konya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonda Gaziantep'te aralarında `Ebu Muhammed' kod adlı Mahmut Kaplan'ın yanı sıra, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla `Hoca' kod adlı Hikmet A. ve `Ebu Zeyd' kod adlı Mustafa Z. Bozkurt'un da bulunduğu 11, Kahramanmaraş'ta 17, Adana'da 3, Şanlıurfa'da 1 ve Konya'da 2 kişi gözaltına alındı.Mahmut Kaplan ve ekibinin Afganistan ile Pakistan'ın sınır bölgesi Veziristan'da, Özbek ağırlıklı kamplarda eğitim aldıkları öne sürüldü. Gruptan Mahmut Z. Bozkurt'un ise Afganistan'daki bir patlamada kolundan yaralandığı biliniyor. Son operasyonda gözaltına alınan bu kişiler ticaretle uğraşıyor ve Afganistan'a para yardımında bulundukları öne sürülüyor. Son operasyonda gözaltına alınanlardan Özbek uyruklu İbrahim adlı bir zanlının halen ülkesinde terör faaliyetleri nedeniyle arandığı ve Türkiye'ye iltica talebinde bulunduğu da polisteki bilgiler arasında yer alıyor.1990'dan bu yana Türkiye'de ağırlıklı olarak faaliyetlerini sürdüren Hizbullah ve El Kaide, Gaziantep'i önemli bir üs ve lojistik merkezi olarak görüyor. Hizbullah'ın lideri Hüseyin Velioğlu'nun makam aracı olarak kullandığı tankerin yanı sıra, cephane villası da bu kentte bulunmuştu. İstihbarat birimlerinin değerlendirmelerine göre, din eğitimi adı altında radikal gruplara eleman yetiştiren ülkeler arasında sayılan Suriye ve Mısır'ın Gaziantep'e yakınlığı, Vahabi ve Selefi zihniyetli bu kişiler için rahat çalışma ortamı sağlıyor.