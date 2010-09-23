-EL KAİDE'YE BAĞLI AKMİ ÖRGÜTÜ FRANSA'YI UYARDI PARİS (A.A) - 23.09.2010 - Terör örgütü El Kaide'ye bağlı Akmi adlı örgüt, yayımladığı yazılı açıklamada, Fransız yetkililerini, Afrika ülkesi Nijer'de kaçırılan 5 Fransız vatandaşını kurtarmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunulmaması konusunda uyardı. Akmi, yayımladığı açıklamada, "Fransız hükümetini uyarıyoruz, herhangi bir kurtarma girişimi, aptalca bir hareket hüsranla sonuçlanır ve Fransız yetkilileri çok ağır bir bedel öderler" ifadesini kullandı. SİTE adlı internet sitesi, Fransızların kaçırılmasının, Akmi lideri Ebu Mussab Abdül Vadu'nun Fransa'ya karşı "misillemede bulunacağı yönünde verdiği söz" çerçevesinde yapıldığını kaydetti. Fransız şirketleri Areva ve Satom için çalışan, biri Togolu, biri Madagaskarlı ve 5'i Fransız olmak üzere, 7 kişi, geçen hafta Nijer'in başkenti Niamey'in kuzeydoğusunda, başkente bin kilometre uzaklıkta bulunan maden bölgesi Arlit'te kaçırılmıştı. Akmi'nin açıklaması, Şeyh Abdülhamit Ebu Zeyd'in yönettiği bir grup silahlı mücahiddin, Arlit'te girip, Fransızları kaçırmayı başardığının altını çiziyor. Akmi grubunun Mali sorumlusu olarak bilinen Ebu Zeyd, temmuz ayında öldürülen 78 yaşındaki Michel Germaneau adındaki Fransız rehinenin infazından da sorumlu tutuluyor. Nijer'in kuzeyinde 19 Nisan tarihinde kaçırılan insani yardım görevlisi Germaneau'yu kurtarmaya yönelik Fransa-Moritanya ortak askeri operasyonu başarılı olamamış, çok sayıda Akmi militanının ölmesine yol açmıştı Fransa'nın başkenti Paris'te, Fransız üst düzey sivil ve polis yetkililerinin, Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin başkanlığında toplandığı ve Nijer'de kaçırılan Fransızlar konusunu bir saat görüştüğü ama toplantının içeriği konusunda açıklama yapılmadığı bildiriliyor. Fransız İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, şu aşamada Fransa'nın, rehineleri kurtarmak için kesinlikle bir askeri harekata başvurmayı düşünmediğini söyledi. Fransa Savunma Bakanı Herve Morin ise, Akmi ile temasa geçerek grubun taleplerini öğrenmek istediklerini belirtti.