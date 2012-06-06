El Kaide'ye ABD'den ikinci darbe

El Kaide'nin iki numaralı ismi Ebu Yahya El Libi'nin, ABD tarafından Pakistan'da öldürüldüğü doğrulandı. Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, El Kaide terör örgütünün iki numaralı ismi Ebu Yahya El Libi'nin öldürüldüğünü doğrulayarak, El Libi'nin öldürülmesinün, örgütü daha önce hiç olmadığı kadar sona yaklaştırdığını belirtti. Carney, 49 yaşındaki El Libi'nin nasıl öldürüldüğüne yönelik bilgi vermedi.

Daha önce Amerikan medyasında, El Kaide terör örgütünün iki numaralı ismi Ebu Yahya El Libi'nin, ABD'ye ait bir insansız hava aracı tarafından Pakistan'ın kuzeydoğusundaki Kuzey Veziristan'da öldürüldüğü haberleri yer almıştı. ABD son üç günde insansız hava araçlarıyla Pakistan'da El Kaide'ye yönelik üç farklı operasyon düzenlemişti. Pakistan istihbarat servisi de operasyonlarda en az 15 kişinin öldürüldüğü kaydetmişti.



"İkinci adam" konumuna gelmişti



Geçen yıl Usame Bin Ladin'in Amerikan özel birliklerince Pakistan'da düzenlenen operasyonda öldürülmesinin ardından El Kaide'nin başına geçen Eymen El Zevahiri'den sonra El Libi örgütte "ikinci adam" konumuna gelmişti. İnternetten yayınlanan El Kaide'ye ait videolarda sıkça görülen isimlerden biri olan El Libi'nin öldürülmesi, Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyondan sonra terör örgütüne indirilen en önemli darbe olarak yorumlanıyor.