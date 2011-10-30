-El Kaide'nin temsilcisi öldürüldü BAĞDAT (A.A) - 29.10.2011 - Irak'ın kuzeyindeki Ninova (Musul) Operasyonlar Komutanlığı, El Kaide ile bağlantılı olan Irak İslam Devleti örgütünün emiri ile El Kaide'nin bir temsilcisinin öldürüldüğünü bildirdi. Ninova Operasyonlar Komutanlığından bir kaynak, Musul şehrinin batı tarafında kalan Musul El Cedide bölgesinde operasyon düzenlendiğini ve çıkan çatışmada Irak İslam Devleti örgütünün emiri Vahid El Tunisi ile El Kaide'nin Irak'taki temsilcisi Ebu Bekr Bağdadi'nin bir yardımcısının öldürüldüğünü söyledi. Cesetlerin Musul'da adli tıp kurumuna kaldırıldığı belirtildi.