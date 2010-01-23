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El-Kaide'nin Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün Türkiye sorumlusu kurmaylarıyla birlikte yakalandı.

23 Ocak 2010 02:00

Terör örgütü El Kaide'nin Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalanırken, ABD, İngiliz ve İsrail hedeflerinin bulunduğu çok sayıda harita ve kroki ile çok sayıda tüfek ve doküman ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü El Kaide'nin Türkiye yapılanmasına büyük darbe vurduğu operasyonda örgütün Türkiye sorumlusu M.P., İstanbul sorumlusu H.K. ile askeri kanat sorumlusu Ş.A.Y. gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca çok sayıda Takarov marka tabanca, Rus ve MKE menşeli el bombaları, av tüfekleri ve pompalı tüfeklerin yanı sıra çok sayıda doküman ele geçirildi. Örgütsel dokümanlar arasında ABD, İngiliz ve İsrail hedeflerinin bulunduğu harita ve krokileri de bulundu.

Yapılan soruşturma sonucu örgütün silahlı eğitim alanları da tek tek deşifre edildi. El Kaide militanlarının Arnavuktöy'de bir piknik alanını silahlı eğitim alanı olarak kullandıkları ortaya çıktı. Burada silahlı eğitimlerini tamamlayanların daha sonra Afganistan'a gönderildikleri öğrenildi. Gözaltına alınanlar emniyette sorguya alınırken operasyonların sürdürüldüğü öğrenildi.

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