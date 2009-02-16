El-Kaide’nin Türkiye komutanına 13 yıl

İzmir'de, terör örgütü El-Kaide'nin Türkiye komutanı olduğu iddia edilen avukat Murat Tetik 13 yıl 4 ay, örgüt üyesi olduğu öne sürülen 2 sanık ise 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan avukat Murat Tetik ile tutuksuz yargılanan Turgay Çıtras, Ahmet Kuter Karaca ve avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, sanıklardan avukat Murat Tetik'e "örgüt yöneticisi olmak" suçundan 12 yıl 6 ay, "Atatürk'e hakaret" suçundan ise 10 ay hapis cezası verdi.



Diğer sanıklar Çıtras ile Karaca ise "örgüt üyeliği" suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.



Karara "adil olmadığı" iddiasıyla tepki gösteren Murat Tetik, jandarmalar tarafından salondan çıkarıldı.



Yargıtay tarafından kararın onanması halinde, tutuksuz yargılanan sanıklar cezaevine konulacak.



Ne olmuştu?



Tempo Dergisinin 4 Ekim 2005 tarihli sayısındaki "50 canlı bombayla El-Kaide Türkiye'de" başlıklı haberi üzerine Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla araştırma başlatılmıştı.



Terör örgütü El-Kaide'ye yönelik yaklaşık 1 yıl süren araştırma ve takibin ardından, örgüt üyelerinin bomba yapımında kullanılacak malzemeler temin ettikleri iddiası üzerine operasyon yapılmıştı.



İzmir, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, kendisini "El Kaide'nin Türkiye komutanı" olarak tanıttığı öne sürülen avukat Murat Tetik'in de yer aldığı 10 kişi yakalanmıştı.



Zanlılardan 7'si hakkında takipsizlik kararı verilmiş, diğer 3 sanık hakkında "El-Kaide terör örgütünün amaçları doğrultusunda yönetici olarak faaliyette bulunmak, örgütün internet yoluyla propagandasını yapmak, disket bomba yapmak ve bulundurmak ve Atatürk'ün manevi şahsına hakaret" suçlarından dava açılmıştı.



Örgüt lideri olduğu öne sürülen İzmir Barosuna kayıtlı avukat Tetik, terör örgütü El Kaide hakkında kitap hazırladığını iddia ederek, araştırmaları için örgütle bağlantı kurmak istediğini ve bu niyetle internet siteleri kurduğunu öne sürmüştü.

