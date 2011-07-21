El Kaide'nin Türkiye komutanı idam edildi

T24- El-Kaide örgütünün Türkiye komutanı olduğu iddia edilen “Ebuzer” lakaplı Serdal Erbaşı, Afganistan’da idam edildi.

Terör örgütü El-Kaide’nin Türkiye komutanı olduğu belirtilen Serdal Erbaşı, örgüt tarafından asılarak öldürüldü.

Taraf gazetesinin haberine göre; 16 yıl önce Çeçenistan’a giderek direnişe katılan Konya doğumlu Serdal Erbaşı, bağlı bulunduğu “Kafkasya Emirliği” grubuyla yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle Afganistan’a giderek El-Kaide saflarına katıldı.

Burada örgütün Türkiye sorumlusu olan Serdal Erbaşı, El-Kaide’ye para akışını ve militan sağlanması görevlerini üstlendi.

Örgüte militan ve para sağlamak için çalışan Erbaşı’nın bir süre önce yardım parasının paylaşımı konusunda Taliban üyesi iki Azeri’yi öldürttüğü idda edildi.

Bunun üzerine Taliban’ın Şeriat Mahkemesi, Serdal Erbaşı’nın infazına karar verdi.

Kararın ardından Serdal Erbaşı, Afganistan’da idam edildi.