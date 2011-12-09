El Kaide'nin TBMM'yi bombalayacağı ortaya çıktı

T24 - 700 kg patlayıcıyla yakalanan 11 El Kaide üyesi hakkındaki iddianamede "ABD yerine Türkiye ile savaşmak daha hayırlı, Meclis’i havaya uçuralım" bilgisinin yer aldığı öğrenildi.





Taraf'ın haberine göre; ABD Büyükelçiliği’ne saldırmak için Ankara’nın Sincan İlçesi’nde kiraladıkları dubleks evde 700 kg patlayıcı madde ile yakalanan El Kaide üyeleri hakkındaki iddianame tamamlandı.



50 sayfalık iddianamede, örgüt üyelerinin, Türkiye’yi ‘Dar-ül Harp’ (savaş bölgesi), yöneticileri ‘Mürted’ (İslamiyet’i terk edip, eski dinine ya da başka dine geçen) ve devleti ‘Tağut’ (şeytan) olarak tanımladıkları ve TBMM’yi hedef aldıkları ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin Sincan’daki evde kalaşnikoflu eğitim aldıkları ve bu eğitimi CD’lere kaydettikleri öğrenildi.



Ankara dışında ikâmet eden ve oğlunun El Kaide tarafından kaçırıldığını iddia eden bir kişinin ihbarıyla başlayan soruşturmada polis, örgütün ABD Büyükelçiliği’ne saldırı için tüm hazırlıklarını tamamladığını saptadı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipler, 14 Temmuz 2011 tarihinde Bursa’dan eylem yapmak üzere Ankara’ya geldikleri saptanan örgüt üyelerin kaldığı Sincan Törekent’teki dubleks daireye baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 700 kg patlayıcı madde, 70 kg çivi, 7 CD , örgüt tarafından illegal yolla hazırlanmış bir kitap, ajanda ve çok sayıda doküman ele geçirildi. 7 CD’nin içeriğine ilişkin çözümlemeleri yaptıran savcılık, CD’lerden birinde Sincan’daki dubleks evde kalaşnikof eğitimi yapıldığını ve bunun kameraya kaydedildiğini saptadı.

Cihada Türkiye’den başlayın



Ankara Özel Yetkili Savcılığı tarafından hazırlanan ve mahkemeye sunulan 50 sayfalık iddianamede önemli bilgiler yer aldı. Evde çıkan dokümanlarda örgüt üyelerinin Türkiye’yi ‘Dar-ül harp’, hükümet yöneticilerini ‘Mürted’, devleti ise ‘Tağut’ olarak tanımladıkları öğrenildi. Başka bir notta ise Türkiye’ye savaş açılmasının ABD ve diğer ülkelere savaş açmaktan daha hayırlı olduğu ve cihada önce Türkiye’den başlanması gerektiği yönünde ifadeler yer aldı.

Meclis krokisi bulundu



Örgüt üyelerinde bulunan kroki ve notlar, El Kaide’nin Meclis’e ve Ankara’daki tüm kiliselere yönelik eylem hazırlığı içinde olduğunu ortaya koydu. Deşifre edilen CD’ler ve krokilere göre militanlar yakalanmasaydı, Meclis ve Ankara’daki kiliseler bombalanacaktı. Bir başka notta ise kiliselerde görev yapan din adamlarının isimleri ve ev adreslerinin yer aldığı liste de bulundu.

Okul, askerlik ve oy kullanmak yasak



“Örgüt yöneticisi olmak”tan tutuklanan 11 El Kaide üyesinin, yakın çevresine, “askere gitmeyin, Türk mahkemelerini tanımayın, çocuklarınızı okula göndermeyin, Diyanet tarafından görevlendirilen imamların ardında namaz kılmayın, seçimlerde oy kullanmayan” şeklinde talimatlar verdiği, uymayanları ise cezalandırdığı ortaya çıktı. El Kaide’nin Afganistan’da bulunan yöneticileri ile internet üzerinden haberleştikleri belirlenen militanlara ait ajandada, “yakalandığınız takdirde sorguda rahat bir tavır içerisinde olun, suçlamaları makul cevaplar vererek kabul etmeyin. Cemaat ile ilgili bilgi vermeyin” şeklinde notlar ele geçirildi.



