El Kaide'nin şifresi çözüldü

T24 - Yaklaşık 120 örgüt üyesinin gözaltına alındığı El Kaide operasyonunda, polisin önemli bilgiler alde ettiği belirtildi: sosyal paylaşım siteleri üzerinden haberleşme, imamların arkasında namaz kılma yasağı, soygun hazırlığı...

El Kaide'nin Türkiye yapılanmasına yölenik operasyon Adana'da başladı. Hedefte market işletmecisi Ebubekir Aslan vardı. Polise göre Aslan, örgütün Türkiye sorumlusuydu. Polis, Ankara'da 3 kişiyle birlikte gözaltına alınan Ebubekir Aslan'ın marketinin, örgütün haberleşme merkezi olarak kullandığını ortaya çıkardı.



Polisin iddiasına göre, El Kaide kamplarında eğitilen Aslan, örgütün Türkiye yapılanmasıyla ilgili tüm çalışmaları organize ediyordu. Örgüt üyeleri önce Afganistan'da siyasi ve askeri eğitimden geçiriliyor, sonra da Türkiye'deki eylemlerde kullanılıyordu.



Operasyonlarda, örgüt üyelerinin haberleşmek için farklı yöntemler kullandıkları da belirlendi. Haberleşmek için sosyal paylaşım sitelerini kullanan zanlılar, Twitter ve Facebook'un da aralarında bulunduğu sanal ortamlardan kendi gruplarını oluşturarak bilgi akışı sağlıyordu.



Türkiye'deki cami ve kuran kurslarına da gitmedikleri, eş ve çocuklarını da göndermediği tespit edilen zanlıların, camilerde imamların arkasında namaz kılmayı da yasaklamdıkları ortaya çıktı.



El kaide'nin Türkiye yapılanmasının, yaşadıkları parasal sıkıntıyı aşmak amacıyla banka ve para nakil araçlarını soymak için hazırlık yaptıkları da öne sürüldü. Zanlıların, soygun ve diğer eylemlerde kullanılmak üzere silah temin etme çabası içinde oldukları da iddialar arasında.





