El Kaide'nin Kuzey Afrika yöneticisi öldürüldü iddiası

Çad ordusundan yapılan açıklamaya göre El Kaide’nin Kuzey Afrika ve Sahra bölgesindeki en üst düzey komutanı olan Muhtar Belmuhtar öldürüldü. Belmuhtar'ın Fransa'nın çıkartması öncesinde Mali'de olduğu düşünülüyordu.

Belmuhtar'ın İslamcı militanların Adrar des Ifoghas adlı dağlarda bulunan üssüne düzenlenen operasyonda öldürüldüğü belirtildi. Çad ordusundan General Goubongue İslamcıların bu dağlarda bulunan ana üssünü yok ettiklerini açıkladı. Çad daha önce de El Kaide yöneticilerinden Abdülhamid Ebu Zeyd'in öldürüldüğünü duyurmuştu. Böylece Kuzey Afrika'daki üç önemli El Kaide yöneticisinden ikisi öldürülmüş oldu. Ancak Fransız ordusu Belmuhtar'ın ölümünü henüz doğrulamadığı belirtildi.

Cezayirli Muhtar Belmuhtar dünyanın en çok aranan El Kaide üyelerindenbiri olarak gösteriliyor. Belmuhtar ocak ayında Cezayir'de gerçekleşen kanlı rehine eyleminin planlayıcısı olarak görülüyor. Ayn Emnas bölgesinde bir doğal gaz tesisini ele geçiren İslamcı militanlar çok sayıda kişiyi rehin alarak Fransa'dan Mali operasyonunu durdurmasını istemişti. Cezayir ordusunun tesise düzenlediği operasyon sırasında aralarında rehinelerin de olduğu en az 55 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Mali'nin kuzeyindeki Gao kenti yakınlarındaki çatışmalarda da İslamcı Tevhid ve Cihat Hareketi'ne bağlı 50 militanın öldürüldüğü belirtiliyor.