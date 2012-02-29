T24 LogoT24 Logo
Dünya

El Kaide'nin kilit ismi Kahire'de yakalandı

Seyfül Adil, 1988'de Doğu Afrika'daki saldırılarla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranıyordu.

29 Şubat 2012 16:59

 

T24 - El Kaide'nin önde gelen isimlerinde Seyfül Adil'in Kahire havaalanında yakalandığı açıklandı.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan bir havaalanı yetkilisi, Adil'in Pakistan'dan geldiğini, Mısır'ın başkentine ulaşmadan önce Dubai'de aktarma yaptığını söyledi.

Gerçek adı Muhammed İbrahim Makkavi olan Mısırlı Seyfül Adil, bir zamanlar askeri operasyonlardan sorumluydu, Usame bin Ladin'in güvenlik konularındaki en yetkili isimlerinden biriydi.

Seyfül Adil, 1988'de Doğu Afrika'daki saldırılarla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranıyordu.

Seyfül Adil'in Afganistan'ın ABD liderliğinde 2011 yılında işgal edilmesinin ardından Usame bin Ladin'in oğlu Saad bin Ladin'le birlikte İran'a kaçtığı sanılıyor.

İkilinin İran'da devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutulduğu iddia ediliyor.

İran bu ikilinin ülkede olduğu iddialarını kabul etmiyor.

2002'den sonra Seyfül Adil'in imzasıyla yayınlanan mektup ve internet açıklamaları, önde gelen gözlemcilerin kendisinin bölgedeki El Kaide liderleriyle temasta olduğunu düşünmelerine neden oldu.

Kısa süre önce gelen haberlerde Seyfül Adil'in Saad bin Ladin'le birlikte serbest bırakıldıktan sonra İran'dan Pakistan'ın kuzeyine gittiği öne sürülüyordu.

 

ETİKETLER

Seyfül AdilEl Kaide

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24