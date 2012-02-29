El Kaide'nin kilit ismi Kahire'de yakalandı

T24 - El Kaide'nin önde gelen isimlerinde Seyfül Adil'in Kahire havaalanında yakalandığı açıklandı.

Fransız Haber Ajansı AFP'ye konuşan bir havaalanı yetkilisi, Adil'in Pakistan'dan geldiğini, Mısır'ın başkentine ulaşmadan önce Dubai'de aktarma yaptığını söyledi.

Gerçek adı Muhammed İbrahim Makkavi olan Mısırlı Seyfül Adil, bir zamanlar askeri operasyonlardan sorumluydu, Usame bin Ladin'in güvenlik konularındaki en yetkili isimlerinden biriydi.

Seyfül Adil, 1988'de Doğu Afrika'daki saldırılarla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranıyordu.

Seyfül Adil'in Afganistan'ın ABD liderliğinde 2011 yılında işgal edilmesinin ardından Usame bin Ladin'in oğlu Saad bin Ladin'le birlikte İran'a kaçtığı sanılıyor.

İkilinin İran'da devrim muhafızları tarafından ev hapsinde tutulduğu iddia ediliyor.

İran bu ikilinin ülkede olduğu iddialarını kabul etmiyor.

2002'den sonra Seyfül Adil'in imzasıyla yayınlanan mektup ve internet açıklamaları, önde gelen gözlemcilerin kendisinin bölgedeki El Kaide liderleriyle temasta olduğunu düşünmelerine neden oldu.

Kısa süre önce gelen haberlerde Seyfül Adil'in Saad bin Ladin'le birlikte serbest bırakıldıktan sonra İran'dan Pakistan'ın kuzeyine gittiği öne sürülüyordu.