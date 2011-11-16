-El Kaide'nin Irak müftüsü ve 9 komutanı yakalandı BAĞDAT (A.A) - 16.11.2011 - Irak'ın Babil ilinde düzenlenen operasyonda terör örgütü El Kaide'nin Irak müftüsü ve 9 komutanının yakalandığı bildirildi. Başkent Bağdat'ın 100 kilometre güneyinde bulunan Babil ilindeki Akrep Tümeni Komutanı Albay Abdulkerim El Sadi yaptığı açıklamada, istihbarat bilgileri değerlendirildikten sonra tümene bağlı güçlerin bu sabah ilin kuzeyinde bazı yerlere düzenlediği baskınlarda El Kaide terör örgütünün Irak Müftüsü Adnan El Cenabi ile 9 komutanının sağ ele geçirildiğini belirtti. Babil ilinin merkezi olan Hilla şehrindeki güvenlik alanında istikrar sağlanırken ilin kuzeyinde neredeyse her gün siviller ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenleniyor.