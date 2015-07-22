El Kaide'nin Horasan Grubu lideri Fadli öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Horasan Grubu lideri Muhsin Al-Fadli'nin ABD güçlerinin Suriye'de düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü bildirdi.

Pentagon sözcülerinden Jeff Davis, yaptığı yazılı açıklamada, Horasan Grubu lideri Fadli'nin 8 Temmuz'da Suriye'nin Sarmada kenti yakınlarında araçla seyahat ederken ABD uçaklarının hava saldırısında öldürüldüğünü kaydetti.



Açıklamada, ABD ve müttefiklerine yönelik saldırılar planlayan El Kaide ile bağlantılı Fadli'nin, 11 Eylül saldırıları öncesinde bilgilendirilmiş az sayıdaki El Kaide üst düzey üyelerinden olduğu ifade edildi.



Örgütün lideri Fadli'nin aynı zamanda Ekim 2002'de Kuveyt'e bağlı Feyleke adasında ABD donanmasına yönelik terörist saldırıda rol aldığı belirtilen açıklamada, "Fadli'nin ölümü El Kaide'nin ABD'ye, müttefiklerimize ve ortaklarımıza yönelik devam eden operasyonlarını kesintiye uğratacaktır" değerlendirmesine yer verildi.

Başına 7 milyon dolarlık ödül kondu

ABD Dışişleri Bakanlığı, El Kaide'nin İran'daki örgütlenmesinin liderliğine yükseldiği, para ve militan akışından sorumlu olduğu gerekçesiyle Fadli'nin yakalanması ve öldürülmesi için 2002 yılında 7 milyon dolarlık ödül koymuştu.



Horasan Grubu'nun lideri Fadli'nin sonbaharda ABD'nin hava saldırısında öldürüldüğü öne sürülmüş ancak Pentagon bu bilgiyi o zaman doğrulamamıştı.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da Horasan Grubu'nu, "militan yetiştirme, savaşçı ve para akışına yardımcı olma, ABD ve Batılı hedeflere saldırılar planlama faaliyetlerini içeren bir geçmişi paylaşan Nusra Cephesi ve çekirdek El Kaide'ye bağlı aşırıcılardan oluşan şebekeye verilen ad olarak" tanımlamıştı.