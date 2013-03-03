El Kaide’nin hedefindeki 11 isim

El Kaide, 11 kişilik ölüm listesini internette yayımladı. Örgütün hedefindeki isimler arasında siyasetçi, yazar ve gazeteciler var.
El Kaide’in internette yayımlanan dergisi Inspire’de örgütün hedefindeki isimler açıklandı.
ABD Başkanı Barack Obama’nın seçim sloganı olan “Yes we can” (Yapabiliriz) eşliğinde verilen 11 kişilik listede, siyasetçi, yazar ve gazetecilere suikast tehdidinde bulunuldu.
Derginin yazısında “Günde bir kurşun kafirleri uzak tutar” denildi.
Listede şu isimler bulunuyor;
Terry Jones (Rahip)
Carsten Juste (Jyllends Posten’in eski genel yayın yönetmeni)
Kurt Westerfaart (Karikatürist)
Geert Wilders (Siyasetçi)
Lars Vilks (Ressam)
Stephane Charbonnier (Charlie Hebdo)
Flemming Rose (Jyllends Posten editörü)
Morris Sadık (Mısırlı Hristiyan Kıpti)
Salman Rüşdi (Yazar)
Ayaan Hırsi Ali (Siyasetçi)
Molly Norris (Karikatürist)