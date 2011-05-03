-EL KAİDE'NİN GELECEĞİ SORGULANIYOR WASHINGTON (A.A) - 03.05.2011 - ABD'li uzmanlara göre, terör örgütü El Kaide'ye katılanlara "ilham vermesi, örgüt içi ayrılıklarda birleştirici rol oynaması, karizması, sembolik gücü ve ünü" nedeniyle, örgütte Usame Bin Ladin'in yerini doldurabilecek kimse bulunmuyor. Bin Ladin'in öldürülmesi, ABD'de birçok konuda yeni soruları beraberinde getirdi. Üzerinde durulan en önemli sorulardan biri ise örgütün geleceğinin ne olacağı ve El Kaide tehdidinin ne derecede devam edeceği... Birçok uzman, örgütün yapılanmasının Bin Ladin'e bağlı olmadığına, birçok kol ve yerel örgütlenmeler bulunduğuna dikkati çekiyor. Bin Ladin'in son yıllarda örgütün saldırılarını doğrudan kontrol etmediği de biliniyor. Dolayısıyla, Bin Ladin'in öldürülmesinin El Kaide tehdidini bitirmediği sıkça vurgulanıyor. Nitekim, ABD yönetimi de Bin Ladin'in öldürülmesiyle terör tehdidinin sona ermediğine işaret ederek, bu konuda yüksek düzeyde duyarlılığın devam ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte, Bin Ladin'in örgüt içindeki ayrılıkları giderip birleştirici rol oynadığı, özellikle karizması nedeniyle gençlerin örgüte gönüllü katılımı ile fon sağlanmasında çok önemli bir "lider figürü" oynadığı da dikkatlere sunuluyor. Bu nedenle uzmanlara göre, her ne kadar örgütte saldırıları doğrudan kontrol eden kişi olmasa da örgüte destek sağlamak ve bütünlüğünü devam ettirebilmek açısından Bin Ladin'in yerini doldurabilecek biri örgütte bulunmuyor. "İntikam" saldırılarında kısa vadede artış görülse de uzun vadede örgütün "çatlamaya" gideceği ifade ediliyor. Yine de Bin Ladin'in ölü iken de "efsaneleşerek" örgütteki etkisinin devam edebileceği de yapılan yorumlar arasında... Tüm bu açılardan, önümüzdeki günlerde olası "intikam" saldırılarına karşı ABD yönetiminin ne kadar başarılı tedbir alabileceği ve Bin Ladin'in öldürülmesinin terörle mücadelede ne kadar etkili olacağı merak ediliyor. Yazar William Bennet ve Seth Leibsohn, beraber kaleme aldıkları yazıda, Bin Ladin'in öldürülmesinin El Kaide ile savaşın sonu olmadığına dikkati çekti. Hatta, yüksek teknolojileri artık teröristlerin de kullanabildiğine ve büyük organizasyonlar yerine, kuvvetli patlayıcılarla yapılan küçük eylemlerle birçok insanı öldürebileceklerine işaret eden yazarlar, "Bin Ladin'in öldürülmesi, radikal İslam'a karşı savaşımızda yeni bir başlangıç ve yeni bir ciddiyet olarak görülmediği müddetçe, daha fazla Amerikalı öldürülecek. Umuyoruz ki, bu yeni başlangıç ve yeni ciddiyet, (Bin Ladin'in öldürüldüğü tarih olan) 1 Mayıs 2011'de başlatılmış olsun. -"ÖRGÜTTE BİN LADİN'İN YERİ DOLDURULAMAZ"- CNN için terör analizleri yapan New York Üniversitesi Hukuk ve Güvenlik Merkezi uzmanı Paul Cruickshank de Bin Ladin'in öldürülmesinin El Kaide ile savaşta "muazzam derecede önemli bir gelişme" olduğunu, Bin Ladin'den sonra örgütte hiç kimsenin onun yerini dolduramayacağını kaydetti. Bin Ladin'in örgütün "kilit" ismi olduğuna dikkati çeken Cruickshank, "El Kaide, Bin Ladinsiz çatlayabilir. Örgüt içinde, farklı ideolojileri ve ajandalarıyla birçok merkezkaç kuvveti var. Onları birlik olarak tutabilen Bin Ladin'in yeri doldurulamaz. Örgütte onun kadar karizma ve üne sahip kimse yok" değerlendirmesinde bulundu. Cruickshank, bir yönden bakıldığında El Kaide örgütünün Bin Ladin ile sınırlanamayacak kadar büyük olduğunu, ancak öte yandan Bin Ladin'in yıllardır örgütün mesajlarının yayılmasında merkezi role sahip, radikallere gönüllü olarak örgüte katılmaları için ilham veren önemli bir lider olduğunu vurgulayarak, bu nedenle Bin Ladin'den sonra kısa vadede örgütün eylemlerinde artış olabileceğini, ama orta vadede güçsüzleşmeye başladıklarını hissedeceklerini ifade etti. Cruickshank, "El Kaide tehdidi kısa zamanda bitmeyecek, ama örgüt, liderlerinin rehberliğinin olmadığı bir ortamda çözülmeye başlayabilir" yorumunu yaptı.