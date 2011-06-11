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Dünya

EL KAİDE'NİN DOĞU AFRİKA ŞEFİ ÖLDÜRÜLDÜ NAIROBI (A.A)

11 Haziran 2011 19:33

-EL KAİDE'NİN DOĞU AFRİKA ŞEFİ ÖLDÜRÜLDÜ NAIROBI (A.A) - 11.06.2011 - Kenyalı yetkililer, El Kaide'nin Doğu Afrika sorumlusu olduğu sanılan ve ABD'nin Nairobi ve Dar es Selam büyükelçiliklerine karşı girişilen kanlı saldırıların kilit aktörlerinden Komorlu Fazıl Abdullah Muhammed'in, çarşamba günü Mogadişu'da öldürüldüğünü bildirdiler. Kenya Emniyet Müdürü Mathew Iteere yaptığı açıklamada, Somali makamlarından kimlikleri Fazıl Abdullah Muhammed ve Ali Dere olarak belirlenen iki teröristin öldürüldüğü bilgisini aldıklarını belirti. Somali'deki geçiş hükümetinin emniyet makamları da, başkent Somalinin kuzeyinde çarşamba sabaha karşı bir trafik kontrolü sırasında çıkan çatışmada biri yabancı iki Eşşebab üyesinin öldürüldüğünü açıkladılar. Aşırı dinci Eşşebab militanlarından ismini vermeyen bir sözcü de, "Ölenlerden biri Fazıl Abdullah, Allah rahmet eylesin. Öldü, ama İslam düşmanlarıyla savaşı sürdüren binlerce mücahit için hala yaşıyor" dedi. El Kaide'nin Doğu Afrika sorumlusu olduğundan kuşkulanılan Fazıl Abdullah Muhammed, yaklaşık 10 yıldır başına 5 milyon dolar ödül koyan Amerikalılardan kaçıyordu.  ABD'nin Nairobi ve Dares Selam büyükelçiliklerine karşı Temmuz 1998'de girişilen ve toplam 224 kişinin öldüğü kanlı saldırıların kilit aktörlerinden Komorlu Fazıl Abdullah Muhammed'in, ayrıca Kenya'nın güneydoğusundaki Mombasa'da 28 Kasım 2002'de düzenlenen ve 15 kişinin öldüğü İsrail karşıtı saldırılara adı karışmıştı. Amerikan istihbaratına göre, bu son saldırılardan sonra Muhammed'e El Kaide'nin tüm Doğu Afrika'daki operasyonlarının idaresi verilmişti.

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