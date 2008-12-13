El Kaide'nin Belçika lideri kadın çıktı

Belçika'da El Kaide terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün ülkedeki kadın lideri yakalandı. Eylem hazırlığındaki El Kaide'nin hedefinin, dün sona eren AB zirvesi olduğu tahmin ediliyor



Belçika’da önceki gün El Kaide'ye düzenlenen operasyonlar sonucunda tutuklananların sayısı 3’ten 6’ya yükseldi. Terör saldırısı hazırlığı tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden tutuklananlar arasında Fas asıllı kadın zanlı Malika El Aroud (49), El Kaide’nin Belçika’daki beyni olarak tanımlanıyor.



2001’de Afganistan Kuzey İttifakı lideri Şah Mesud’a intihar saldırısı düzenleyen iki kişiden biri olan Abdessater Dhamane’nin eşi El Aroud, El Kaide’nin Belçika hücresini oluşturan isim olarak görülüyor.



Türkiye bağlantısı



El Aroud’un şu anki kocası Moez Garsallaoui’de halen Afganistan’da El Kaide için çalışıyor; Afganistan ve Pakistan’da terör eğitim kamplarını yönetiyor. Federal Savcı Johan Delmulle, Belçika’dan bu kamplara gidenlerin Türkiye üzerinden geçtiklerini belirterek, Türkiye üzerinden İran’a geçen teröristlerin varlığından da bahsetti.



Hedef AB zirvesiydi



Operasyonların düzenlenmesine neden olan terör eylemini düzenleyecek ismin ise Arap asıllı bir Belçikalı olan 20 yaşındaki Hicham Beyayo olduğu belirlendi. Güvenlik birimleri Beyayo’nun cennete gideceğini belirterek, ailesine ve yakınlarına veda etmek için hazırladığı bir video kasetin de operasyonlarda ele geçirildiğini açıkladı.



Eylemin olası hedefleri arasında Brüksel’de dün sona eren Avrupa Birliği’nin (AB) devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getiren zirvenin de yer aldığı ifade ediliyor.

