El Kaide'nin 2 numarası: İsraillileri öldürün!

El Kaide terör örgütünün iki numaralı adamı Eymen El Zevahiri, Müslümanları dünyanın her tarafında İsrail ve Batılı ülkelerin çıkarlarına saldırmaya çağırdı.



Zevahiri internette yayımlanan ses kasetinde, "Nerede ve nasıl yaparsanız yapın, siyonistlerin ve haçlıların çıkarlarına saldırın" ifadesini kullandı.

Zevahiri, Filistinlileri desteklemediğini iddia ettiği Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i eleştirirken, Mısır'da kitlesel grevler yapılmasını istedi. El Kaide'nin ikinci adamı Zevahiri, 1985'de Mısır'da İsrailli turistleri öldüren Mısırlı askerin de "Mısır ordusundaki özgür ve azimli (askerlerin) izlemesi gereken bir örnek olduğunu" iddia ederek, Mısır'a gelecek İsrailli turistlerin öldürülmesini istedi.



İsrailli sivil toplum kuruluşu bile isyan etti



Bu arada, Physicians for Human Rights (PHR) adlı İsrailli bir sivil toplum kuruluşu, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yaralılara yardım eden tıbbi ekiplere saldırdığını bildirdi. PHR yayımladığı bildiride, "tanık ifadelerine göre, İsrail ordusunun yaralıların yardımına koşmak isteyen tıbbi ekiplere, ambulanslara ve doktorlara saldırdığı" belirtildi ve bu tür on vakaya dair bilgilere ulaştıkları kaydedildi. Bildiride, Gazze'deki El Avda hastanesinden kurulan bir telefon bağlantısında, İsrail saldırıları yüzünden doktorların dışarı çıkamadıklarının anlatıldığı ve "Ambulansları dışarı çıkaramıyoruz çünkü bize ateş açılıyor" denildiği ifade edildi. Gazze'deki Kızılhaç teşkilatının da telefonla, "ambulansları çıkaramadıklarını, çıktıkları zaman Apache tipi savaş helikopterlerinden ateş açıldığını" söylediği kaydedildi. Konuya ilişkin doğrudan bilgi verilmeyen İsrail ordusu açıklamasında, sivillerin yaralanmasının önlenmesi için elden gelenin yapıldığını savunuldu ve Hamas'ın, sivilleri "kalkan" olarak kullandığı öne sürüldü.



Kanadalı sendika: İsrail Naziler gibi



İsrail'e bir tepki de Kanada'dan geldi. Kanada'nın en büyük sendikalarından Kanada Kamu Çalışanları Sendikası'nın (CUPE) Ontario Şubesi Başkanı Sid Ryan, İsrail'in Gazze saldırısını kınamayan İsrailli akademisyenlere, Ontario eyaletindeki üniversitelerde ders verme, araştırma yapma ve seminer, konferans ve panellerde konuşma yasağı getirilmesini istedi. Ryan yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze;de yürüttüğü saldırılarda, Gazze Üniversitesi;nin de aralarında bulunduğu birçok eğitim kurumunun yerle bir olduğunu belirterek, “saldırılarda eğitim-öğretim kurumları hedef alınarak, halkın eğitim imkanları yok edilmeye çalışılıyor. İsrail'in yaptığının aynını, Naziler de yapmıştı" dedi. Ryan, önerinin gelecek ay yapılacak sendika kongresine sunulacağını belirtti.



Yahudi teşkilatı tepki verdi



Kanada Yahudi Kongresi Başkanı Bernie Farber çağrıya tepki göstererek, Ryan'ın açıklamalarını “iğrenç, tehlikeli, bağnaz, yobaz ve abartılı" olarak niteledi. Farber, “hiç kimsenin elinde üniversitelerin ve eğitim kurumlarının bombalandığına ilişkin delil yok. Sendika Başkanı kendi hezeyanlarını yalanlarla süslüyor" dediği açıklamasında, Sid Ryan'ın Yahudi düşmanlığını 2006;da öncülüğünü yaptığı İsrail Karşıtı Koalisyon Hareketi'nden bu yana bildiklerini söyledi. 200 binin üzerinde üyesi olan sendikanın Ontario eyaletindeki üniversitelerde 20 binin üzerinde üyesi var.