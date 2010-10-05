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El Kaideli F-16 pilotuna Genelkurmay'dan yanıt

Genelkurmay Başkanlığı "İddia doğru değil, Pakistan'dan beklenen açıklama açıklama geldi.

05 Ekim 2010 03:00

T24 - Askeri yetkililer, Pakistan askeri birimleriyle görüşüldüğünü, Pakistan istihbaratının eski bir Türk F-16 pilotunun El Kaide kampında eğitime katıldığı yönünde tespitinin bulunmadığının kendilerine iletildiğini bildirdi.


Edinilen bilgiye göre, iddialar üzerine Genelkurmay Başkanlığı tarafından Pakistan makamlarıyla irtibata geçilerek, konuyla ilgili bilgi istendi. Pakistanlı yetkililer, Genelkurmay Başkanlığına, Pakistan istihbaratının eski bir Türk subayının bu tür bir eğitime katıldığı yönünde tespitinin bulunmadığını bildirdi.


Pakistanlı yetkililer, aynı zamanda herhangi bir Pakistan istihbarat mensubu tarafından, bir Türk subayının eğitim görmesine ilişkin bir açıklama yapılmadığını belirtti. Yetkililer, Türk makamlara kısa süre içinde konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını da bildirdi.

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