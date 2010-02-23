El-Kaide'den Türkiye videosu

T24 - CNN'in haberine göre, El Kaide, Türkiye'nin Afganistan'daki rolüne sert eleştiriler yönelttiği bir video yayınladı. Görüntülerde yakında "şehit olacağı" belirtilen bir Türk de tanıtıldı...



Habere göre, yeni yayınlanan videoda, El Kaide'nin iki numarası Eymen El Zevahiri olduğunu iddia eden bir kişi, Afganistan'daki rolünden dolayı Türkiye'yi suçladı.



Haberde, CNN'in, videoda görüntüsü yer almayan, sadece sesi duyulan konuşmacının gerçekten El Zevahiri olup olmadığını doğrulayamadığı, ancak CNN'deki uzmanların, sesin El Zevahiri'nin aksanı ve diksiyonuyla tutarlı olduğunu söylediği belirtildi.



El Kaide'nin yapım şirketi Es Sahab Media tarafından yayımlandığı kaydedilen videoda, konuşmacının, Türkiye'nin, İslam'a ve müminlere karşı suç işlediğini öne sürdüğü ifade edildi.



Orijinalliğinin doğrulanması halinde El Zevahiri'nin bu yılki ilk ses kaydını oluşturacak olan kayıtta konuşmacı şöyle diyor:



"İslam'ı ve Müslüman dostlarını korumaya istekli olan her bir özgür Müslüman Türk bilsin ki, Türk güvenlik güçleri, Afganistan'da köyleri yakan, evleri yıkan, kadınları ve çocukları öldüren, Müslümanların toprağını işgal eden, şeriatla savaşan, ahlaksızlığı ve yolsuzluğu yayan Haçlı kampanyasına hizmet edecek.



Türk askerleri, Yahudilerin Filistin'de yürüttüğü operasyonların aynısını Afganistan'da yürütecek. Dindar ve özgür Müslüman Türkler, İslam ve Müslümanlara karşı böyle bir suçu nasıl kabul edebilir."



Haberde, 22 dakikalık videonun Es Sahab'ın diğer yapımlarıyla benzerlik taşıdığı ifade edilerek, bu videoların "El Kaide için propaganda" niteliği taşıdığına dikkati çekildi.





"Şehit" olacak Türk'ü tanıttı!



Videoda, El Zevahiri'den olduğu iddia edilen mesajın ardından, yakında "şehit olacağı" şeklinde tanıtılan Muaath al-Turki adlı bir Türk'e yer verildiği de belirtildi.





"Cihat için bir kere ölebileceğim için üzgünüm"



Turki'nin videoda 11 Eylül saldırılarını övdüğü, ailesinin kendisini bağışlamasını ve arkasından yas tutmamasını istediği kaydedildi. Habere göre, Turki, "yaklaşmakta olan görevinden mutlu mu üzgün mü olduğu" yönündeki soruya, "Cihat için sadece bir kere ölebileceği için üzgün olduğu" şeklinde yanıt verdi.



Videoda, Turki'nin Afganistan'da, 30 Aralık'ta saldırıya uğrayan CIA üssünün bulunduğu Host kentindeki bir Amerikan üssüne saldırı düzenlediği de belirtildi.



Haberde, videoda sözü edilen saldırının yerinin "ABD güçleri ve CIA'in karargah olarak kullandığı eski bir havaalanı olarak tarif edildiği, uzak bir mesafeden patlama ve duman görüntülerine yer verildiği ve Turki'nin saldırısında 8 Amerikan askeri ve 12 Afganlının öldüğünün öne sürüldüğü, ancak Amerikan ordusunun bu iddiayı yalanladığı kaydedildi.





