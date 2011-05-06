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Dünya

EL KAİDE'DEN TEHDİT   WASHINGTON (A.A)

06 Mayıs 2011 19:05

-EL KAİDE'DEN TEHDİT   WASHINGTON (A.A) - 06.05.2011 - El Kaide örgütü tarafından yapılan açıklamaların yayımladığı bildirilen İslamcı sitelerde, liderleri Bin Ladin'in öldüğünü doğrulayan örgütün, saldırılarının süreceği tehdidinde de bulunduğu duyuruldu. ABD'de internet sitelerini izleyen SITE adlı kuruluşa göre, El Kaide açıklamasında Bin Ladin'in ölümü ABD için bir "lanet" olarak nitelendi ve "lanetin Amerikalılar ile ajanlarını kovalayacağı" ifade edildi. Pakistan'da ayaklanma çağrısında da bulunulan açıklamada, "Pakistanlıların, Bin Ladin'in topraklarında öldürülmesiyle uluslarına getirilen utancı temizlemeleri için hükümete karşı ayaklanmaları" istendi. SITE, El Kaide'nin cihatçı forumlarında yer alan açıklamanın 6 Mayıs 2011 tarihli olduğunu belirtmişti. ABD, Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın yakınlarındaki Abodabad'da geçen pazar gecesi düzenlenen operasyonda Bin Ladin'in öldürüldüğünü açıklamıştı.

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