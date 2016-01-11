El Kaide'den Suudi Arabistan'a tehdit mesajı

Suudi Arabistan’ın 2 Ocak’ta aralarında El Kaide militanlarının da bulunduğu 47 kişiyi idam etmesinin ardından, örgütten Riyad’a yönelik bir tehdit mesajı geldi. Örgütün Yemen ve Kuzey Afrika kolu tarafından yayınlanan mesajda, “Suudi Arabistan idamların bedelini ödeyecek” denildi.

Radikal'de yer alan habere göre, idamların “Riyad’ın Batılı müttefiklerine yeni yıl hediyesi” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Riyad, iyi mücahitlerin kanını Haçlılara, tatillerinde, yeni yılda kurban olarak sunmakta ısrarcı davrandı” denildi.

El Kaide’nin Yemen kolu, Aralık’ta yayınladığı mesajda, örgüt mensuplarının idam edilmesi durumunda Suudi askerlerinin “kanını akıtmakla” tehdit etmişti. Geçen hafta ise IŞİD, Suudi Arabistan’da cihatçıların bulunduğu hapishaneleri “yok etme” tehdidinde bulunmuştu.