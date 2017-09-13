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Dünya

El Kaide'den Myanmar'a saldırı çağrısı

"Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldığı gaddar muamele cezasız kalmayacak"

13 Eylül 2017 15:03

Myanmar'ın Arakan eyaletinde devlet şiddetinden kaçan Müslümanların trajedisi sürerken, terör örgütü El Kaide, dünya çapındaki militanlarına saldırı çağrısı yaptı.

Örgüt, internet üzerinden yaptığı açıklamada, "Müslüman kardeşlerimizin maruz kaldığı gaddar muamele cezasız kalmayacak. Myanmar hükümeti, Müslüman kardeşlerimizin yaşadıklarını yaşayacak" dedi.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere göre; örgüt, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Filipinler’deki militanlarına Myanmar’a gitme, ‘baskıya direnmek için eğitim ve benzeri hazırlıkları yapma’ çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Nüfusun çoğunluğunun Budist olduğu Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik son şiddet sarmalı, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu’nun (ARSA) 25 Ağustos’ta polis ve orduya yönelik bir dizi saldırısı sonrası patlak verdi. Kapsamlı bir operasyon başlatan Myanmar hükümeti terörle mücadele ettiğini savunsa da, yaklaşık 400 bin kişinin komşu Bangladeş’e kaçmasına sebep olan şiddet eylemleri Birleşmiş Milletler tarafından da ‘etnik temizlik’ olarak tanımlandı.

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