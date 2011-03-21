El Kaide'den Libyalı muhaliflere ABD uyarısı

T24- El Kaide'nin Kuzey Afrika kanadından Libyalı muhaliflere ABD’ye güvenmemeleri konusunda uyarı geldi.

Terör örgütü El Kaide'nin Kuzey Afrika kanadının lideri Abdulmelik Drukdel, Libyalı muhaliflere, ABD’ye ve ABD'nin, Muammer Kaddafi güçlerini bombalayan uluslararası koalisyondaki rolüne güvenmemeleri uyarısında bulundu.

Ebu Musab Abdulvadud olarak da bilinen Drukdel, radikal İslamcılara ait bir internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, şimdilerde Libya lideri Muammer Kaddafi'ye saldıran aynı Amerika'nın, geçmişte Libyalılara karşı suç işleyen Kaddafi'yi görmezden geldiğini söyledi.

Libya'da özgürlük rüzgarlarının esmeye başladığını bildiren Drukdel, Tunuslu, Mısırlı ve Cezayirlilerden de Kaddafi'ye karşı savaşan Libyalı kardeşlerine yardım etmelerini istedi.