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Dünya

EL KAİDE'DEN LİBYA'DAKİ PROTESTOCULARA DESTEK LEFKOŞA (A.A)

24 Şubat 2011 11:46

-EL KAİDE'DEN LİBYA'DAKİ PROTESTOCULARA DESTEK LEFKOŞA (A.A) - 24.02.2011 - Libya'nın doğusunda İslami emirlik kurduğu belirtilen terör örgütü El Kaide'nin Mağrib kolu, Libya'daki protestocuları desteklediğini duyurdu. ABD'de bulunan İnternetteki İslamcı Siteleri İzleme Merkezinin (SITE) verdiği bilgiye göre, Mağrib yayımladığı yazılı açıklamada, "elinden geldiği kadarıyla" Libyalı göstericilerin ülkenin lideri Muammer Kaddafi'yi devirmelerine yardımcı olacağını belirtiyor. Açıklamada, "Biz, Allah'ın izniyle elimizden geldiği kadarıyla size yardımcı olmaya söz veriyoruz, çünkü sizin mücadeleniz, Allah'ı ve Peygamberini seven her Müslüman'ın mücadelesidir" ifadesi kullanıldı. 42 yıldır iktidarda olan Kaddafi'nin, ülkede devam eden gösteriler ve yer yer askerlerin de göstericilere katılması sonucu, Libya'nın doğusundaki çok sayıda petrol zengini bölgeyi kaybettiği belirtiliyor.  Libya Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid Kaym, dün El Kaide'nin ülkenin doğusundaki Derna'da eski bir Guantanamo tutsağı tarafından yönetilen bir İslami emirlik kurduğunu söylemişti.

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