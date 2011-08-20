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Dünya

El Kaide'den korkunç kampanya BAĞDAT (A.A)

20 Ağustos 2011 16:59

-El Kaide'den korkunç kampanya BAĞDAT (A.A) -  20.08.2011 - El Kaide'nin Irak kolu "Irak İslam Devleti", ülke genelinde 100 saldırı düzenlenmesi için kampanya başlatıldığını duyurdu. Grup, internette yaptığı açıklamada, kampanyanın öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin ve diğer yetkililerin öcünü almak üzere 15 Ağustosta başlatıldığını belirtti. Açıklamada, "kampanyanın saldırıların sayısı 100'e varıncaya dek devam edeceği, Irak'ın tüm kentlerinde, kırsal kesimlerinde ve vilayetlerinde her türden saldırı düzenleneceği" ifade edildi.

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